Зачем Украине ракеты ATACMS: Зеленский объяснил причину

По словам президента, ракеты ATACMS могут поражать цели в оккупированном Россией Крыму. В том числе аэродромы, с которых происходит запуск самолетов с высокоточными ракетами. Именно эти ракеты недавно попали в Одессу и несколько других целей.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания. ATACMS – это ответ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хочет использовать ракеты большей дальности не для атаки на российскую территорию, а именно на аэродромы в Крыму.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", - сказал он.

Он также упомянул, что в феврале в Мюнхене показывал карту целей, которые могут быть поражены зенитно-ракетными комплексами. В частности, там были указаны военные платформы РФ, такие как аэропорты, системы противовоздушной обороны и другие объекты.

"Мы можем использовать военно-морские дроны, чтобы вытеснить их флот (России - ред.) из наших территориальных вод и всей западной части Черного моря, да. Но этого недостаточно для победы. Это беспилотники, а не ракеты", - сказал он.

ATACMS для Украины

Напомним, в прошлом году украинские воины ударили по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы Украины использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

Также американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США мог содержать несколько дальнобойных ATACMS. Однако, эти ракеты в новую американскую помощь не вошли.

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