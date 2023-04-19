Навіщо Росії ядерна зброя в Білорусі: думка експерта

"По-перше, таким чином вона (Росія - ред.) хоче "позначити територію" за прикладом бази Чорноморського флоту в Криму, яка дозволила легко захопити український півострів у 2014 році", - сказав експерт.

По-друге, за його словами, це елемент маніпуляції в контексті майбутнього контрнаступу - якщо Україна піде звільняти Крим, росіяни активніше загрожуватимуть ядерною ескалацією. Однак тут може бути ще одна загроза.

"Наприклад, потенційне використання у міжнародному тероризмі. Це, умовно кажучи, можливість, щоб заряди "зникли" з території Білорусі і опинились в Ірані чи у когось ще. У такому разі все більш реалістичним стає сценарій голлівудських бойовиків", - зазначив Мотолько.

Крім того, якщо Росія значно ослабне у війні, зазнає поразки або зануриться в політичну кризу, то ядерна зброя буде гарантією особистої безпеки диктатора Олександра Лукашенка. Він переконаний, що на країни з боєголовками ніхто не нападе та їм ніщо не загрожує.

Детальніше про те, чому Білорусь стала союзником Росії - читайте в матеріалі "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує на прохання Лукашенка розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Крім того, білоруська влада вдалася до погроз і заявила, що розмістить на своїй території й стратегічну ядерну зброю і "підготовки до цього вже ведуться".

Втім, як нещодавно заявили в НАТО, вони поки не бачили, щоб Росія перекидала тактичну ядерну зброю в Білорусь.

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