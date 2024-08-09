ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіщо РФ розхитує політичну ситуацію в Африці: пояснення дипломата

П'ятниця 09 серпня 2024 16:00
UA EN RU
Навіщо РФ розхитує політичну ситуацію в Африці: пояснення дипломата Фото: спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх (t.me Ukraine_MFA)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація занепокоєна діяльністю України в Африці і тому намагається просувати там проросійські наративи.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

На його думку, Росія буде і надалі просувати в Африці свої наративи, адже Кремль побоюється активності України в регіоні. Окрім того, РФ буде створювати проросійські анклави для ведення з них антиукраїнської та антизахідної інформаційної війни.

Незважаючи на це, дії росіян все ж обмежені, адже у низці африканських країни Москва є небажаною. Ці країни намагаються зробити все, щоб запобігти появі "вагнерівців" чи інших російських найманців на своїй території.

"Тому Росія діє так, щоб взяти під свій контроль по суті весь пояс Сахеля, який простирається від Малі до Судану. Росія буде намагатися і надалі розхитувати безпеку інших країн цього поясу, щоб фактично взяти під контроль і розділити Африку цими своїми анклавами від Атлантичного до Індійського океану", - пояснив він.

Дипломатичні відносини України з Африкою

На початку серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав чергове турне до Африки.

Окрім цього раніше стало відомо, що воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Таке рішення було прийнято після звинувачень з боку Малі, що Україна підтримує повстанців-туарегів, які нещодавно атакували колону малійських військових і російських найманців із ПВК "Вагнер". Згодом Республіка Нігер також ухвалила подібне рішення.

Водночас Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин.

Детально про течому Малі та Нігер вирішили розірвати дипломатичні стосунки з Україною, до чого тут Росія - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Африка
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців