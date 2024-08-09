Зачем РФ расшатывает политическую ситуацию в Африке: объяснение дипломата

Российская Федерация обеспокоена деятельностью Украины в Африке и потому пытается продвигать там пророссийские нарративы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

По его мнению, Россия будет и дальше продвигать в Африке свои нарративы, ведь Кремль опасается активности Украины в регионе. Кроме того, РФ будет создавать пророссийские анклавы для ведения антиукраинской и антизападной информационной войны.

Несмотря на это, действия россиян все же ограничены, ведь в ряде африканских стран Москва нежелательна. Эти страны пытаются сделать все, чтобы предотвратить появление "вагнеровцев" или других российских наемников на своей территории.

"Поэтому Россия действует так, чтобы взять под свой контроль по сути весь пояс Сахеля, который простирается от Мали до Судана. Россия будет пытаться и дальше расшатывать безопасность других стран этого пояса, чтобы фактически взять под контроль и разделить Африку этими своими анклавами от Атлантического до Индийского океана", - объяснил он.

Дипломатические отношения Украины с Африкой

В начале августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал очередное турне в Африку .

Кроме этого, ранее стало известно, что военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной . Такое решение было принято после обвинений со стороны Мали, что Украина поддерживает повстанцев-туарегов, недавно атаковавших колонну малийских военных и российских наемников из ППК "Вагнер". Впоследствии Республика Нигер также приняла подобное решение.

В то же время Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Нигера о разрыве дипотношений .

Подробно о течении Мали и Нигер решили разорвать дипломатические отношения с Украиной, при чем здесь Россия -читайте в материале РБК-Украина.

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