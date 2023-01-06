Навіщо Путіну "різдвяне перемир’я": в МВС висунули декілька версій

За його словами, запит Путіна про "перемир’я на Різдво" це:

1. Спроба в середині Росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю.

"Річ у тому, що традиційна тактика росіян: після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних перемовин спрацювала. Щобільше, мають озвучити імена винних і вже зараз ясно, що це будуть стрілочники замість генералів", - пояснює Денисенко.

2. За словами радника глави МВС, не виключено, що це підготовка до провокацій в Лаврі.

"Одним словом, нічого нового. Все, як завжди, примітивно", - додав Денисенко.

Нагадаємо, тим часом в американському Інституті вивчення війни ISW вважають, що така заява Путіна є інформаційною операцією, спрямованою на заподіяння шкоди репутації України.

Додамо, також в США висунули думку, що "різдвяне перемир'я" - тимчасова пауза перед повторним наступом.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підібратися ближче до позицій ЗСУ.

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