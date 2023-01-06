RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зачем Путину "рождественское перемирие": в МВД выдвинули несколько версий

Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Мария Кучерявец

Российскому диктатору Владимиру нужно так называемое "рождественское перемирие", чтобы перебить в РФ картинку с Макеевкой. Не исключены и провокации противника в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.

По его словам, запрос Путина о "перемирии на Рождество" это:

1. Попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля.

"Дело в том, что традиционная тактика россиян: после громких поражений засыпать эфир тысячами никчемных переговоров сработала. Более того, должны быть озвучены имена виновных и уже сейчас ясно, что это будут стрелочники вместо генералов", - объясняет Денисенко.

2. По словам советника главы МВД, не исключено, что это подготовка к провокациям в Лавре.

"Одним словом, ничего нового. Все как всегда примитивно", - добавил Денисенко.

Напомним, между тем в американском Институте изучения войны ISW считают, что такое заявление Путина является информационной операцией, направленной на причинение вреда репутации Украины.

Добавим, также в США выдвинули мнение, что "рождественское перемирие" - временная пауза перед повторным наступлением.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться ближе к позициям ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РождествоПеремирие на ДонбассеРежим прекращения огня