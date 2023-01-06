Заява Путіна про перемир'я – інформаційна операція. У ISW назвали її цілі

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська дотримуватимуться припинення вогню в період з 6 по 7 січня є інформаційною операцією, спрямованою на заподіяння шкоди репутації України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Путін міг домагатися паузи для російських військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.

Така пауза непомірно піде на користь російським військам і почне позбавляти ініціативи України. Путін закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів.

Як повідомляє ISW, це навмисна інформаційна тактика, яку раніше використовувала Росія.

Припинення вогню також потребує часу для організації та здійснення. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив 14 грудня, що Росія не має планів припинення вогню на православне Різдво, тому несподівана заява Путіна викликала здивування.

Те, що Путін представляє припинення вогню на релігійному ґрунті, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує Україну як переважну релігійну групу і позиціює Путіна як справжнього захисника християнської віри, пишуть експерти.

Як раніше зазначала ISW, Кремль використав дискусії про православ'я як зброю, щоб звинуватити Київ у гнобленні релігійних свобод в Україні.

Ця інформація операція може підтримати безпідставну версію Кремля про те, що Україна переслідує православних християн і російськомовних, версію, яку Путін неодноразово висував як виправдання свого незаконного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Оголошення про припинення вогню позиціює Путіна як гаранта християнських цінностей та переконань. Путін та інші російські офіційні особи часто зображали війну в Україні як релігійну проти "сатанізму".

Насправді російські сили пригнічують свободу віросповідання на окупованій території України з 2014 року.

Водночас провоєнний інформаційний простір російських блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню запеклим невдоволенням.

Ключові висновки аналітиків ISW

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська дотримуватимуться 36-годинного припинення вогню у зв'язку зі святкуванням православного Різдва, ймовірно, є інформаційною операцією, спрямованою на завдання шкоди репутації України.

Те, що Путін представляє припинення вогню на релігійному ґрунті, підкріплює ще одну російську інформаційну операцію, яка хибно зображує Україну як переважну релігійну групу і позиціює Путіна як справжнього захисника християнської віри.

Путін не змінив своїх основних максималістських цілей в Україні.

Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що ув'язнені, які добровільно приєдналися до "ПВК" отримали помилування, ймовірно, у спробі збільшити свій вплив та політичну владу, посилити вербування ув'язнених.

Російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна, і російські сили стверджували, що українські сили продовжували контрнаступні операції у цьому районі.

Повідомляється, що українські сили провели успішну контратаку, тоді як російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута та на захід від Донецька.

Російські війська продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та зміцнювати позиції у східному (лівобережжі) Херсонської області.

Мобілізовані російські військовослужбовці, ймовірно, як і раніше, становлять більшу частину втрат російських військових в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підібратися ближче до позицій ЗСУ.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно.

Додамо, що Держдеп США вважає, що "різдвяне перемир'я" - тимчасова пауза перед повторним наступом.

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