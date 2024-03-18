Навіщо Путіну рекордна підтримка на "виборах": думка експерта

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що нинішня форма правління у РФ більше підходить під визначення деспотії та являє собою абсолютистський тип влади, близький до азіатської узурпації.

"Навіщо йому рекордна підтримка? Все дуже просто: треба показати, що росіяни абсолютно і безповоротно підтримують путінський курс і що нібито у захваті від так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні. Продемонструвати, що "отєчєство сплотілось", - сказав Мусієнко.

Насправді ж, на думку експерта, це каже про невпевненість Путіна.

"Надувні рейтинги, радість Путіна результатам - це спроба видати бажане за дійсне, показати, що суспільство схвалює, що країна нібито рухається у правильному напрямку", - пояснив він.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.