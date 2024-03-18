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Зачем Путину рекордная поддержка на "выборах": мнение эксперта

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Диктатору Владимиру Путину необходима рекордная поддержка на "выборах", чтобы показать, что россияне абсолютно и безвозвратно поддерживают путинский курс, в частности, в войне против Украины. В то же время это указывает и на его неуверенность.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что нынешняя форма правления в РФ больше подходит под определение деспотии и представляет собой абсолютистский тип власти, близкий к азиатской узурпации.

"Зачем ему рекордная поддержка? Все очень просто: надо показать, что россияне абсолютно и безвозвратно поддерживают путинский курс и что якобы в восторге от так называемой "специальной военной операции" в Украине. Продемонстрировать, что "отечество сплотилось", - сказал Мусиенко.

На самом же деле, по мнению эксперта, это говорит о неуверенности Путина.

"Надувные рейтинги, радость Путина результатам - это попытка выдать желаемое за действительное, показать, что общество одобряет, что страна якобы двигается в правильном направлении", - пояснил он.

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.

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Выборы в России