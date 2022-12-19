Навіщо Путін їде до Лукашенка: у Кремлі озвучили свою версію

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Білорусь нібито до інтеграції ніхто не примушує. Він додав, що всі роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам.

А те, що Путін приїхав до Мінська, щоб примусити його до участі у війні, Пєсков назвав дурними та безпідставними.

За його словами, президенти говоритимуть про газові та військові питання.

РБК-Україна повідомляло, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.

Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тинутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

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