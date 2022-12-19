UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навіщо Путін їде до Лукашенка: у Кремлі озвучили свою версію

Фото: у Кремлі озвучили свою версію, навіщо Путін їде до Лукашенка (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії спростовують заяву про те, що російський диктатор їде на зустріч із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком до Мінська для того, щоб залучити Білорусі до війни проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістів кремлівського пулу "РИА Новости".

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Білорусь нібито до інтеграції ніхто не примушує. Він додав, що всі роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам.

А те, що Путін приїхав до Мінська, щоб примусити його до участі у війні, Пєсков назвав дурними та безпідставними.

За його словами, президенти говоритимуть про газові та військові питання.

РБК-Україна повідомляло, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.

Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тинутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінОлександр ЛукашенкоБілорусь