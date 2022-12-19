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Зачем Путин едет к Лукашенко: в Кремле озвучили свою версию

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 14:10
Зачем Путин едет к Лукашенко: в Кремле озвучили свою версию Фото: в Кремле озвучили свою версию, зачем Путин едет к Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России опровергают заявление о том, что российский диктатор едет на встречу с главой белорусского режима Олександром Лукашенко в Минск для того, чтобы привлечь Беларуси к войне против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистов кремлевского пула "РИА Новости".

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Беларусь якобы к интеграции никто не принуждает. Он добавил, что все делают шаги, которые соответствуют их интересам.

А то, что Путин приехал в Минск, чтобы принудить его к участию в войне, Песков назвал глупыми и безосновательными.

По его словам, президенты будут говорить о газовом и военном вопросам.

РБК-Украина сообщало, что Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с Лукашенко.

Аналитики ISW считают, что Путин собирается оказывать давление на президента Беларуси, чтобы создать условия для нового наступления на Украину.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев заявлял, что, вероятно, на встрече в Минске диктатор будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию против Украины.

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