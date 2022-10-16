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Навіщо продовжувати "зернову угоду": пояснення Зеленського

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Неділя 16 жовтня 2022 22:53
Навіщо продовжувати "зернову угоду": пояснення Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Роботу "зернового коридору" слід продовжувати для подолання продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія проти України, а також забезпечення робочих місць для українців і отримання коштів для проведення посівної наступного року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу - одна з ключових гарантій стабільності", - сказав він.

Президент нагадав, що коли РФ заблокувала українські порти й зруйнувала нормальні ланцюжки постачання продовольства, вона повернула проблему штучного голоду у світі.

Проте український екпорт відновився і з липня наша країна постачає той обсяг продовольства, який повертає світовому ринку стабільність.

"І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 млн тонн продовольства морським шляхом - це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, угоду щодо "зернового коридора", термін дії якго визначався до 22 листопада, продовжать і надалі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

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Володимир Зеленський продовольственный кризис
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