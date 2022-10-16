Зачем продлевать "зерновое соглашение": объяснение Зеленского
Работу "зернового коридора" следует продолжать для преодоления продовольственного кризиса, вызванного российской агрессией против Украины, а также обеспечения рабочих мест для украинцев и получения средств для проведения посевной в следующем году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира - одна из ключевых гарантий стабильности", - сказал он.
Президент напомнил, что когда РФ заблокировала украинские порты и разрушила нормальные цепочки снабжения продовольствием, она вернула проблему искусственного голода в мире.
Однако украинский экспорт возобновился, и с июля наша страна поставляет тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность.
"И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 млн тонн продовольствия по морскому пути - это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность", - сказал Зеленский.
Напомним, соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.
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