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Зачем продлевать "зерновое соглашение": объяснение Зеленского

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Воскресенье 16 октября 2022 22:53
Зачем продлевать "зерновое соглашение": объяснение Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Работу "зернового коридора" следует продолжать для преодоления продовольственного кризиса, вызванного российской агрессией против Украины, а также обеспечения рабочих мест для украинцев и получения средств для проведения посевной в следующем году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира - одна из ключевых гарантий стабильности", - сказал он.

Президент напомнил, что когда РФ заблокировала украинские порты и разрушила нормальные цепочки снабжения продовольствием, она вернула проблему искусственного голода в мире.

Однако украинский экспорт возобновился, и с июля наша страна поставляет тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность.

"И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 млн тонн продовольствия по морскому пути - это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность", - сказал Зеленский.

Напомним, соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.

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Владимир Зеленский продовольственный кризис
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