ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зачем Петер Мадьяр поднимает вопрос венгров в Украине: объяснение эксперта

09:46 07.05.2026 Чт
2 мин
Мадьяр дает сигнал Киеву и собственному народу
aimg Ирина Глухова aimg Роман Кот
Зачем Петер Мадьяр поднимает вопрос венгров в Украине: объяснение эксперта Фото: Петер Мадяр (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, вероятно, продолжит поднимать вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье, однако будет делать это через диалог, а не конфронтацию.

Об этом говорится в статье РБК-Украина"Ультиматумы или диалог? Чего ждать Украине от Петера Мадьяра и новой власти Венгрии".

Читайте также: Лютый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине

Как рассказал РБК-Украина Расто Кужель, исполнительный директор словацкой организации Memo 9, занимающейся мониторингом политических процессов в Европе, поднимая вопрос прав этнических венгров на Закарпатье, Мадьяр подает сигнал как венгерскому меньшинству, так и Киеву о том, что Будапешт будет продолжать защищать права меньшинств.

По словам эксперта, новая венгерская власть, вероятно, будет делать это через переговоры, а не через конфронтацию с Украиной.

"Заявления относительно венгров в Украине - также способ успокоить консервативных избирателей внутри страны и показать, что смена власти не означает отказ от защиты венгерских национальных интересов", - добавил Расто Кужель.

Мадьяр требует новых прав для венгров Закарпатья

Лидер партии "Тиса", победивший на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Только при этом условии Будапешт готов поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По данным СМИ, вопрос возник во время встречи между Мадьяром и президентом Евросовета Антонио Коштой в Брюсселе. Позиция будущего премьера во многом повторяет требования, которые ранее озвучивал Виктор Орбан.

Речь идет о перечне из 11 пунктов, представленный Киеву в 2024 году, где особое внимание уделяли правам венгерской общины и возможности обучения на венгерском языке.

Также стало известно, что Мадьяр встретился с мэром Берегово Золтаном Бабяком. Во время разговора стороны обсудили поддержку венгерской общины на Закарпатье и возможность восстановления конструктивных отношений между Украиной и Венгрией.

Тогда Бабяк заявил, что на Закарпатье нет притеснений венгерского национального меньшинства.

Кроме того, Мадьяр предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Береговом в июне, чтобы обсудить эти вопросы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия Петер Мадьяр
Новости
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта