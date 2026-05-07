Зачем Петер Мадьяр поднимает вопрос венгров в Украине: объяснение эксперта

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, вероятно, продолжит поднимать вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье, однако будет делать это через диалог, а не конфронтацию.

Как рассказал РБК-Украина Расто Кужель, исполнительный директор словацкой организации Memo 9, занимающейся мониторингом политических процессов в Европе, поднимая вопрос прав этнических венгров на Закарпатье, Мадьяр подает сигнал как венгерскому меньшинству, так и Киеву о том, что Будапешт будет продолжать защищать права меньшинств. По словам эксперта, новая венгерская власть, вероятно, будет делать это через переговоры, а не через конфронтацию с Украиной. "Заявления относительно венгров в Украине - также способ успокоить консервативных избирателей внутри страны и показать, что смена власти не означает отказ от защиты венгерских национальных интересов", - добавил Расто Кужель.