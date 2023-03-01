Навчених російських військових із Білорусі перекидають на окуповані території України

Навчений контингент Збройних сил Росії з технікою перекидають із Білорусі на окуповані території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" та Співтовариство залізничників Білорусі.
Повідомляється, що 27 лютого зі станції Полонка (Брестська область) на станцію Гуково (Ростовська область) і на станцію Червона Могила (Луганська область) було відправлено ще один ешелон Збройних РФ.
У складі було 50 вагонів, з них:
Він має прибути на станцію призначення (Гуково) приблизно 3 березня. Там буде зміна локомотива на локомотив так званої "ДНР". Далі ешелон вирушить на тимчасово окуповані території України, точніше на станцію Червона Могила і далі у бік Дебальцевого, а потім до Вуглегірська.
Крім того, 27 лютого з Білорусі у напрямку Донецької/Луганської областей було відправлено ще 2 військові ешелони з технікою та навченим контингентом Збройних сил РФ (зі станції Лісова та станції Осиповичі). В обох ешелонів станції призначення знаходяться на Північно-Кавказькій залізниці.
Повідомляється, що з Осиповичів було вивезено:
Нагадаємо, 26 лютого з Білорусі виїхав ще один ешелон із російськими військовими та технікою у бік Донецької області.
А 25 лютого черговий ешелон попрямував до Ростовської області.
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