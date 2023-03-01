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Навчених російських військових із Білорусі перекидають на окуповані території України

Фото: навчених російських військових із Білорусі перекидають на окуповані території України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Навчений контингент Збройних сил Росії з технікою перекидають із Білорусі на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" та Співтовариство залізничників Білорусі.

Повідомляється, що 27 лютого зі станції Полонка (Брестська область) на станцію Гуково (Ростовська область) і на станцію Червона Могила (Луганська область) було відправлено ще один ешелон Збройних РФ.

У складі було 50 вагонів, з них:

  • 10 пасажирських (з особовим складом Збройних РФ у складі приблизно 500 осіб);
  • 3 критих (зі спорядженням);
  • 37 вагонів-платформ (із завантаженою військовою технікою).

Він має прибути на станцію призначення (Гуково) приблизно 3 березня. Там буде зміна локомотива на локомотив так званої "ДНР". Далі ешелон вирушить на тимчасово окуповані території України, точніше на станцію Червона Могила і далі у бік Дебальцевого, а потім до Вуглегірська.

Крім того, 27 лютого з Білорусі у напрямку Донецької/Луганської областей було відправлено ще 2 військові ешелони з технікою та навченим контингентом Збройних сил РФ (зі станції Лісова та станції Осиповичі). В обох ешелонів станції призначення знаходяться на Північно-Кавказькій залізниці.

Повідомляється, що з Осиповичів було вивезено:

  • 6 пасажирських вагонів (приблизно 300 осіб)
  • 5 вантажних вагонів (спорядження)
  • 25 вантажівок (КамАЗ, Урал, газелі)
  • 12 артилерійських знарядь (найвірогідніше, 152 мм гармати Гіацинт-Б)
  • 9 колісних ПТРК "Конкурс"

Нагадаємо, 26 лютого з Білорусі виїхав ще один ешелон із російськими військовими та технікою у бік Донецької області.

А 25 лютого черговий ешелон попрямував до Ростовської області.

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