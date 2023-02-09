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Навчання військових у Білорусі знову подовжено. Це вже буде 43-й тиждень

Фото: у Білорусі знову подовжено спільні навчання з російськими військовими (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Стало відомо, що Збройні сили Білорусі і Росії продовжать навчання до 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Як повідомляє канал "Беларускі Гаюн", про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. При цьому 11-12 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровано ВС РФ, продовжать працювати без перерви. Це полігони "Осиповичський", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Ліснівський".

Загалом продовження тренувань на білоруських полігонах з 13 лютого наразі виглядає таким чином:

  • 227-й загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) - до 18.02;
  • полігон "Гожский" 6 омбре. (Гродненський район) - до 17.02;
  • полігон "Брестський" 38 од. (Брестський район) - до 18.02;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) - до 19.02;
  • 212-й аеродром "Неман" (Новогрудський район) - до 17.02;
  • 230-й цивільний військовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) - до 20.02;
  • 174-й навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) - до 19.02;
  • полігон «Лепельский» 19 омбре. (Лепельський район) - до 19.02.

"Таким чином, ми бачимо наступне продовження тренувань на тиждень на білоруських полігонах, які триватимуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень - 42 тижні. ВС РБ вдосконалюють навички, стають краще підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зауважують експерти моніторингової групи.

На початку лютого РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі знову подовжили військові навчання з РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білорусь російська армія перекинула свої нові підрозділи для підготовки. Тим часом деякі військові, що пройшли навчання вже повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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