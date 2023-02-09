Навчання військових у Білорусі знову подовжено. Це вже буде 43-й тиждень

Стало відомо, що Збройні сили Білорусі і Росії продовжать навчання до 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

"Таким чином, ми бачимо наступне продовження тренувань на тиждень на білоруських полігонах, які триватимуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень - 42 тижні. ВС РБ вдосконалюють навички, стають краще підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зауважують експерти моніторингової групи.

Як повідомляє канал "Беларускі Гаюн", про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. При цьому 11-12 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровано ВС РФ, продовжать працювати без перерви. Це полігони "Осиповичський", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Ліснівський".

На початку лютого РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі знову подовжили військові навчання з РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білорусь російська армія перекинула свої нові підрозділи для підготовки. Тим часом деякі військові, що пройшли навчання вже повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.

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