У Білорусі знову продовжили військові навчання з РФ, -"Гаюн"
У Білорусі продовжили спільні з Росією військові навчання щонайменше до 13 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 4-5 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані Збройні сили РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", - йдеться в повідомленні.
Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 6 лютого і до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 11.02;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 10.02;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 11.02;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 12.02;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.02;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 13.02;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 12.02;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 12.02.
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 41 тиждень. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зазначають у моніторинговій групі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Білорусь російська армія перекинула свої нові підрозділи для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання вже повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.
Також ми писали, що раніше у Білорусі продовжували військові навчання до 30 січня.
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