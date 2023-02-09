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Обучение военных в Беларуси снова продлено. Это уже будет 43-я неделя

Фото: в Беларуси снова продлены совместные учения с российскими военными (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Стало известно, что Вооруженные силы Беларуси и России продолжат обучение до 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Как сообщает канал "Беларускі Гаюн", об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. При этом 11-12 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрировано ВС РФ, продолжат работать без перерыва. Это полигоны "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В целом продолжение тренировок на белорусских полигонах с 13 февраля выглядит следующим образом:

  • 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) - до 18.02;
  • полигон "Гожский" 6 омбре. (Гродненский район) - до 17.02;
  • полигон "Брестский" 38 ед. (Брестский район) - до 18.02;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) - до 19.02;
  • 212-й аэродром "Неман" (Новогрудский район) - до 17.02;
  • 230-й гражданский военный полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) - до 20.02;
  • 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) - до 19.02;
  • полигон «Лепельский» 19 омбре. (Лепельский район) - до 19.02.

"Таким образом, мы видим следующее продолжение тренировок на неделю на белорусских полигонах, которые будут продолжаться непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений - 42 недели. ВС РБ совершенствуют навыки, становятся лучше подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - отмечают эксперты мониторинговой группы.

В начале февраля РБК-Украина сообщало, что в Беларуси снова продлили военные учения с РФ.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларусь российская армия перебросила свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

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