Навчання для ветеранів і їх рідних: як здобути одну з 20 професій безкоштовно

Ветерани та члени їхніх родин із деяких областей України можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій. Подати заявку на участь у проекті потрібно вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
Українцям розповіли, що заходи з розвитку професійних навичок і професійне навчання (в межах якого можна безкоштовно опанувати одну з 20 професій) доступні для ветеранів і членів їхніх родин:
Уточнюється, що заходи проводяться у рамках проекту "Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів в Україні", який реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) - за фінансування Європейського Союзу та у співпраці з Міністерством економіки і Міністерством у справах ветеранів України.
Основна мета проекту - надати підтримку ветеранам і членам сімей ветеранів:
Згідно з інформацією Мінекономіки, участь в проекті можуть взяти:
Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за відповідним посиланням.
В цілому проект з розвитку професійних навичок включає такі заходи:
Уточнюється, що учасники проекту можуть пройти навчання за такими напрямами:
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