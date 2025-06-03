Обучение для ветеранов и их родных: как получить одну из 20 профессий бесплатно

Ветераны и члены их семей из некоторых областей Украины могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий. Подать заявку на участие в проекте нужно уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Украинцам рассказали, что мероприятия по развитию профессиональных навыков и профессиональное обучение (в рамках которого можно бесплатно овладеть одной из 20 профессий) доступны для ветеранов и членов их семей:
Уточняется, что мероприятия проводятся в рамках проекта "Социальное сплочение и реинтеграция ветеранов в Украине", который реализует Международная организация по миграции (МОМ) - при финансировании Европейского Союза и в сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством по делам ветеранов Украины.
Основная цель проекта - оказать поддержку ветеранам и членам семей ветеранов:
Согласно информации Минэкономики, участие в проекте могут принять:
Подать заявку на участие в проекте можно до 16 июня 2025 года (включительно) по соответствующей ссылке.
В целом проект по развитию профессиональных навыков включает следующие мероприятия:
Уточняется, что участники проекта могут пройти обучение по следующим направлениям:
Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатном обучении для детей военных - кто и как может получить деньги на образование.
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