Навчання у Львівській політехніці: скільки доведеться заплатити вступникам у 2025 році

Національний університет "Львівська політехніка" цьогоріч посів третю позицію у консолідованому рейтингу ВНЗ 2025. Тож за право здобути тут освіту змагатимуться чимало абітурієнтів.
РБК-Україна із посиланням на дані Львівської політехніки розповідає, скільки коштує навчання у 2025-2026 роках.
Ціни на навчання для вступників 2025 року коливаються від 29 700 гривень за рік до 69 900 гривень. Найдешевшими спеціальностями є: психологія, пожежна безпека, будівництво та цивільна інженерія.
Найдорожче коштує вивчення системи штучного інтелекту, кібербезпека, готельно-ресторанна справа, право та інженерія програмного забезпечення.
Ціни за рік навчання на денній формі:
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