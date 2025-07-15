Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году

Сколько стоит обучение во Львовской политехнике

Цены на обучение для поступающих 2025 года колеблются от 29 700 гривен в год до 69 900 гривен. Самыми дешевыми специальностями являются: психология, пожарная безопасность, строительство и гражданская инженерия.

Дороже всего стоит изучение системы искусственного интеллекта, кибербезопасность, гостинично-ресторанное дело и инженерия программного обеспечения.

Цены за год обучения на дневной форме:

публичное управление и администрирование - 56 800 гривен;

менеджмент - 56 800 гривен;

интерьер и пространственный дизайн, визуальный дизайн - 49 500 гривен;

изобразительное искусство и реставрация - 44 800 гривен;

архитектура и градостроительство - 49 500 гривен;

дизайн архитектурной среды - 49 500 гривен;

строительство и гражданская инженерия - 36 900 гривен;

пожарная безопасность - 36 900 гривен;

геоконсалтинг и мониторинг Земли - 38 900 гривен;

геоаналитика - 45 400 гривен;

геодезия и землеустройство - 38 900 гривен;

цифровые технологии - 38 900 гривен;

культурное наследие: использование и продвижение - 38 900 гривен;

международные отношения - 56 800 гривен;

социология и развитие человеческих ресурсов - 45 400 гривен;

социальная работа - 38 900 гривен;

экономика - 56 800 гривен;

учет и налогообложение, финансы - 56 800 гривен;

психология - 29 700 гривен;

журналистика - 56 800 гривен;

теплоэнергетика - 38 900 гривен;

отраслевое машиностроение - 38 900 гривен;

автомобильный транспорт - 45 400 гривен;

филология - 45 400 гривен;

инженерия программного обеспечения - 59 500 гривен;

системы виртуальной реальности - 49 500 гривен;

системы искусственного интеллекта - 69 900 гривен;

кибербезопасность - 56 800 гривен;

электроника - 38 900 гривен;

право - 56 800 гривен;

прикладная математика - 45 400 гривен;

гостинично-ресторанное дело - 56 800 гривен;

пищевые технологии - 38 900 гривен.

Национальный университет "Львовская политехника" является одним из самых престижных высших учебных заведений в Украине (фото: lpnu.ua)