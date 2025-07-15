Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году

Национальный университет "Львовская политехника" в этом году занял третью позицию в консолидированном рейтинге вузов 2025. Поэтому за право получить здесь образование будут соревноваться много абитуриентов.
РБК-Украина со ссылкой на данные Львовской политехники рассказывает, сколько стоит обучение в 2025-2026 годах.
Цены на обучение для поступающих 2025 года колеблются от 29 700 гривен в год до 69 900 гривен. Самыми дешевыми специальностями являются: психология, пожарная безопасность, строительство и гражданская инженерия.
Дороже всего стоит изучение системы искусственного интеллекта, кибербезопасность, гостинично-ресторанное дело и инженерия программного обеспечения.
Цены за год обучения на дневной форме:
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