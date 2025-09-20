У Херсоні перебої зі світлом: що відомо

У Херсоні зранку 20 вересня зафіксували перебої зі світлом. Причини відключень - поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Ярослава Шанько в Telegram.

Всього упродовж доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів Херсонської області. За даними Херсонської ОВА, загинула людина, четверо поранених. Пошкоджені три приватних будинки.

Як відомо, зранку у Херсоні лунали вибухи через ворожі атаки.

"Часткові перебої зі світлом у місті. Причини з’ясовуємо", - заявив він.

Обстріл України

В ніч на 20 вересня окупанти випустили по Україні 40 балістичних і крилатих ракет, а також 579 дронів різних типів. ППО знешкодила більшість цілей, але також були і влучання.

Як відомо, у Дніпрі було пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула людина, ще 26 осіб постраждали.

Також зафіксовані "прильоти" у Миколаєві, Павлограді, Чернігівській, Одеській та Хмельницькій області.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.