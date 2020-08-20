Навальный впал в кому

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице в состоянии комы. При этом врачи пока ничего не комментируют.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, сейчас политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом врачи обещали дать информацию несколько часов назад, однако до сих пор нет никаких результатов анализов или какой-либо информации о причинах отравления.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала Ярмыш.

Напомним, сегодня утром в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу. По словам его пресс-секретаря, Навальный был отравлен чем-то, подмешанным в чай.

Напомним, в июне в Российской Федерации открыли уголовное дело против Навального.

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