ПАСЕ призвает Россию возобновить расследование убийства Немцова

Фото: Борис Немцов (из открытых источников)

В рамках расследования, проведенного российскими властями, содержится множество противоречий

Парламентская ассамблея Совета Европы распространила доклад об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, в котором обратилась к властям России с призывом вновь начать расследование. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ПАСЕ.

В докладе содержатся призывы к принятию дополнительных мер в рамках возобновленного расследования. Речь идет о поиске других, ранее неизученных записей с камер наблюдения и о допросе свидетелей, которые могли бы предоставить новую информацию. В частности, Федеральная служба охраны РФ ранее заявила об отсутствии видеозаписей с камер, поскольку они не были направлены на место преступления, отмечается в документе.

Кроме того, в докладе изложены уже известные факты относительно убийства Немцова, а также показания осужденного Заура Дадаева. При этом уточняется, что в рамках расследования, проведенного российскими властями, содержится множество противоречий и несоответствий.

"Это (противоречия, - ред.) поднимает вопрос об эффективности проведенного расследования и о достоверности версии событий, которые были изложены в вердикте суда", - говорится в докладе Парламентской ассамблеи.

Напомним, Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. 29 июня 2017 года коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова. Заказчик убийства не найден.