В РФ открыли уголовное дело против одного из главных оппозиционеров

Фото: Алексей Навальный (navalny.feldman.photo)

Речь идет о высказывании в адрес ветерана Второй мировой войны

В России открыли уголовное дело против одного из главных оппозиционеров страны Алексея Навального. Он подозревается в "оскорблении ветерана войны".

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Речь идет о высказывании Навального в адрес ветерана Второй мировой войны, принявшего участие в агитационном ролике за поправки в Конституцию РФ, которые обнулят президентские сроки Владимира Путина и позволят ему избираться на пост главы государства до 2036 года.

Так, в одном из своих роликов в социальных сетях Навальный назвал участников этого ролика "продажными".

Вследствие Следком открыл дело в отношении оппозиционера по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

"Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", - говорится в сообщении.

Навальный известен своими расследованиями, в которых раскрывает коррупционные действия действующей власти России, а также организацией и поддержкой антиправительственных митингов в РФ.

Отметим, согласно недавнему опросу Левада-Центра, 8% респондентов в РФ назвали Путина, как наиболее вдохновляющего деятеля. На втором месте оказался Навальный, которым вдохновляются 4% россиян.

Также РБК-Украина писало, что в России рейтинг доверия к Путину опустился до 25%.

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Автор: Максим Зайченко