Навального госпитализировали с отравлением

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny1)

У Навального считают, что его отравили чем-то, подмешанным в чай

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением. Его подключили к аппарату искуственной вентиляции легких.

Об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, в больницу вызвали полицию.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - написала она.

Ярмыш предполагает, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - добавила она.

Агенство "Интерфакс" пишет, что в Минздраве Омской области подтвердили госпитализацию Навального.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортная полиция сообщила, что проверяет сообщения, согласно которым Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Ранее в РФ открыли уголовное дело против Навального.

Напомним, ПАСЕ призвает Россию возобновить расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.