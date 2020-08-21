Навального не будут перевозить из Омска до стабилизации состояния, - врач

Решение оставить Навального в Омске утвердили в Москве
Российского оппозиционера Алексея Навального не будут эвакуировать из омской больницы до стабилизации его состояния. На таком решении настояли врачи из Москвы.
Об этом на брифинге заявил главный врач больницы в Омске Александр Мураховский.
По его словам, Навального нельзя транспортировать, чтобы не допустить гемодинамических нарушений и судорожных синдромов.
"Московские коллеги настояли, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 (больница в Омске - ред.) до стойкой стабилизации его состояния", - заявил главврач омской больницы Александр Мураховский.
Напомним, 20 августа Алесея Навального было госпитализировано в больницу Омска в безсознательном состоянии, после чего он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального, он мог быть отравлен веществом, которое было подмешано в его чай.
При этом 21 августа врачи назвали основным диагнозом ухудшения состояния Навального нарушение обмена веществ.
Также медики заявили, что следов яда в организме российского оппозиционера не выявили.
Ранее РБК-Украина писало, что жена Навального обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить эвакуацию мужа в Германию.