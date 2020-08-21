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Немецкие врачи прибыли в больницу к Навальному

Омск, Пятница 21 августа 2020 15:24
Немецкие врачи прибыли в больницу к Навальному
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Немецкие медики намерены узнать его реальное состояние

Немецкие врачи ознакомятся с состоянием российского оппозиционера Алексея Навального. Они прибыли в Омск на реанимационном самолете.

Об этом сообщил главный врач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

"Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований", - отметил Мураховский.

Как пишут другие СМИ, немецкие медики уже прибыли в больницу, где находится Навальный. Ожидается, что они ознакомятся с результатами анализов пациента, узнают его реальное состояние, проконсультируют омских врачей.

Напомним, ранее стало известно, что жена Навального попросила президента России Владимира Путина разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию.

Кроме того, сегодня врачи назвали основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

Навальному стало плохо во время перелета Томск - Москва, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме. Врачи заявляют, что его пока нельзя никуда перевозить.

Берлинская клиника Charite заявила о готовности принять его на лечение.

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