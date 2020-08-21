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Навального не будут перевозить из Омска до стабилизации состояния, - врач

Омск, Пятница 21 августа 2020 16:23
Навального не будут перевозить из Омска до стабилизации состояния, - врач
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Решение оставить Навального в Омске утвердили в Москве

Российского оппозиционера Алексея Навального не будут эвакуировать из омской больницы до стабилизации его состояния. На таком решении настояли врачи из Москвы.

Об этом на брифинге заявил главный врач больницы в Омске Александр Мураховский.

По его словам, Навального нельзя транспортировать, чтобы не допустить гемодинамических нарушений и судорожных синдромов.

"Московские коллеги настояли, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 (больница в Омске - ред.) до стойкой стабилизации его состояния", - заявил главврач омской больницы Александр Мураховский.

Напомним, 20 августа Алесея Навального было госпитализировано в больницу Омска в безсознательном состоянии, после чего он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального, он мог быть отравлен веществом, которое было подмешано в его чай.

При этом 21 августа врачи назвали основным диагнозом ухудшения состояния Навального нарушение обмена веществ.

Также медики заявили, что следов яда в организме российского оппозиционера не выявили.

Ранее РБК-Украина писало, что жена Навального обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить эвакуацию мужа в Германию.

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