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Навального не будуть перевозити з Омська до стабілізації стану, - лікар

Омськ, П'ятниця 21 серпня 2020 16:23
Навального не будуть перевозити з Омська до стабілізації стану, - лікар
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Рішення залишити Навального в Омську затвердили у Москві

Російського опозиціонера Олексія Навального не будуть евакуювати з омської лікарні до стабілізації його стану. На такому рішенні наполягли лікарі з Москви.

Про це на брифінгу заявив головний лікар лікарні в Омську Олександр Мураховський.

За його словами, Навального не можна транспортувати, щоб не допустити гемодинамічних порушень та судорожних синдромів.

"Московські колеги наполягли, щоб пацієнт залишався на лікування в ЛІКАРНЮ №1 (лікарня в Омську - ред.) до стійкої стабілізації його стану", - заявив головлікар омської лікарні Олександр Мураховський.

Нагадаємо, 20 серпня Олексія Навального було госпіталізовано в лікарню Омська в безсознательном стані, після чого він впав у кому. За словами прес-секретаря Навального, він міг бути отруєний речовиною, яка була підмішана в його чай.

При цьому 21 серпня лікарі назвали основним діагнозом погіршення стану Навального порушення обміну речовин.

Також медики заявили, що слідів отрути в організмі російського опозиціонера не виявили.

Раніше РБК-Україна писало, що дружина Навального звернулася до президента РФ Володимиру Путіну з вимогою дозволити евакуацію чоловіка в Німеччину.

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