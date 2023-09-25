ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Науседа закликав Польщу та Україну повернутися до діалогу: у конфлікті зацікавлена лише Росія

Понеділок 25 вересня 2023 22:01
UA EN RU
Науседа закликав Польщу та Україну повернутися до діалогу: у конфлікті зацікавлена лише Росія Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Польщу та Україну стабілізувати "зернову" суперечку і повернутися до спільного діалогу. За його словами, тільки Росія зацікавлена в розбіжностях між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Останнім часом ми бачимо, що дискусія стає все більш уїдливою і взаємною. Я попросив своїх колег не загострювати ситуацію, спробувати спочатку стабілізувати її, а потім повернутися до нормального діалогу на двосторонній основі, спробувати підійти до цього питання конструктивно", - заявив Науседа.

За його словами, Захід не зацікавлений у цьому конфлікті.

"Ми всі хочемо одного і того ж - якнайшвидшої перемоги України у війні проти Росії. Хто зацікавлений у цьому конфлікті? Єдиний суб'єкт - це РФ. Ну, можливо, ще Білорусь, але я її вже не розглядаю окремо", - заявив президент Литви.

"Зернова" суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас, як у Києві, так і у Варшаві висловлювали впевненість у тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

Водночас видання Bloomberg повідомляє, що США домагаються від Польщі роз'яснень про підтримку України після "зернової" суперечки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Польща зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Військові розповіли, як просування на флангах допоможе звільнити Бахмут
Військові розповіли, як просування на флангах допоможе звільнити Бахмут
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою