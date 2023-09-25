Науседа закликав Польщу та Україну повернутися до діалогу: у конфлікті зацікавлена лише Росія

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Польщу та Україну стабілізувати "зернову" суперечку і повернутися до спільного діалогу. За його словами, тільки Росія зацікавлена в розбіжностях між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Останнім часом ми бачимо, що дискусія стає все більш уїдливою і взаємною. Я попросив своїх колег не загострювати ситуацію, спробувати спочатку стабілізувати її, а потім повернутися до нормального діалогу на двосторонній основі, спробувати підійти до цього питання конструктивно", - заявив Науседа.

За його словами, Захід не зацікавлений у цьому конфлікті.

"Ми всі хочемо одного і того ж - якнайшвидшої перемоги України у війні проти Росії. Хто зацікавлений у цьому конфлікті? Єдиний суб'єкт - це РФ. Ну, можливо, ще Білорусь, але я її вже не розглядаю окремо", - заявив президент Литви.

"Зернова" суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас, як у Києві, так і у Варшаві висловлювали впевненість у тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

Водночас видання Bloomberg повідомляє, що США домагаються від Польщі роз'яснень про підтримку України після "зернової" суперечки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.