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Науседа призвал Польшу и Украину вернуться к диалогу: в конфликте заинтересована лишь Россия

Понедельник 25 сентября 2023 22:01
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Науседа призвал Польшу и Украину вернуться к диалогу: в конфликте заинтересована лишь Россия Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Польшу и Украину стабилизировать "зерновой" спор и вернуться к общему диалогу. По его словам, только Россия заинтересована в разногласиях между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В последнее время мы видим, что дискуссия становится все более язвительной и взаимной. Я попросил своих коллег не обострять ситуацию, попытаться вначале стабилизировать ее, а затем вернуться к нормальному диалогу на двусторонней основе, попытаться подойти к этому вопросу конструктивно", - заявил Науседа.

По его словам, Запад не заинтересован в этом конфликте.

"Мы все хотим одного и того же - скорейшей победы Украины в войне против России. Кто заинтересован в этом конфликте? Единственный субъект - это РФ. Ну, может быть, еще Беларусь, но я ее уже не рассматриваю отдельно", - заявил президент Литвы.

"Зерновой" спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Украина, со своей стороны, в ответ подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время как в Киеве, так и в Варшаве выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

В то же время издание Bloomberg сообщает, что США добиваются от Польши разъяснений о поддержке Украины после "зернового" спора.

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