Науседа відповів на слова Зеленського про можливі атаки Росії на країни Балтії

Якщо Росія "зламає" Україну, то в неї справді з'являться інші цілі, тому цього не можна допустити.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна - перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі", - сказав він.

Науседа додав, що як можливу наступну мету президент назвав країни Балтії та інші держави.

"Наразі ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки зі зміцнення нашої власної системи", - підкреслив Науседа.

Також лідер Литви додав, що Україна переможе, а хребет Росії там зламається.

Що цьому передувало

Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що не можна допустити "заморозки" війни Росії проти України, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року та спробує атакувати інші країни.

Президент наголосив, що якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - сказав він.

Ризик заморозки війни

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до її відновлення у більших масштабах.

Водночас військові експерти зазначають, що заморожування війни можливе лише теоретично, адже позиція двох сторін відкидає таку можливість.

Більше про прогнози щодо термінів закінчення війни та як їх оцінюють українські експерти, - читайте у матеріалі РБК-Україна.