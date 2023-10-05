ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Науседа ответил на слова Зеленского о возможных атаках России на страны Балтии

Четверг 05 октября 2023 20:32
UA EN RU
Науседа ответил на слова Зеленского о возможных атаках России на страны Балтии Фото: Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Если Россия "сломает" Украину, то у нее действительно появятся другие цели, поэтому этого нельзя допустить.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Вы не можете не согласиться. Мы всегда говорили, что Украина - первый форпост свободы. Если бы Украина была сломана, а мы считаем, что этого не произойдет, то это были бы другие цели", - сказал он.

Науседа добавил, что как возможную следующую цель президент назвал страны Балтии и другие государства.

"Сейчас ценой огромных усилий и жертв Украина, позвольте мне выразиться, выигрывает для нас время, чтобы мы успели подготовиться, чтобы мы успели еще больше укрепить систему коллективной обороны НАТО и сделать шаги по укреплению нашей собственной системы", - подчеркнул Науседа.

Также лидер Литвы добавил, что Украина победит, а хребет России там сломается.

Что этому предшествовало

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и попытается атаковать другие страны.

Президент подчеркнул, что если в этой агрессии против Украины будет любая пауза или заморозка ситуации, то будет новый критический момент в 2028 году.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он.

Риск заморозки войны

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к ее возобновлению в больших масштабах.

В то же время военные эксперты отмечают, что замораживание войны возможно только теоретически, ведь позиция двух сторон исключает такую возможность.

Больше о прогнозах сроков окончания войны и как их оценивают украинские эксперты, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Литва Война в Украине
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины