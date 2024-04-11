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Науседа на саміті Тримор'я: маємо відновити економіку України та зробити її кращою

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Заходу необхідно говорити не тільки про відновлення зруйнованої війною економіки України, а й про те, щоб зробити її кращою.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Допомога у відновленні та реструктуризації економіки України - це важлива тема. Важливо не тільки відновити, а й зробити її кращою, - заявив він. 

За його словами, це величезна можливість для країн регіону, які мають довгу історію політичних та економічних відносин з Україною і мають великий досвід роботи з українським ринком.

За словами Науседи, для нинішнього литовського головування в Ініціативі трьох морів важливо допомогти Україні та Молдові в їхніх зусиллях щодо вступу до Європейського союзу.

 

Допомога Литви Україні

Литва є одним із найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство України у Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

А на початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби із литовського бюджету виділять 2 млн євро.

Напередодні Київ відвідав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас і зустрівся із Зеленським.

Крім того, Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури.

Крім цього, 11 квітня Литва передала Україні нову партію військової допомоги.

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