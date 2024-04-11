Науседа на саміті Тримор'я: маємо відновити економіку України та зробити її кращою

"Допомога у відновленні та реструктуризації економіки України - це важлива тема. Важливо не тільки відновити, а й зробити її кращою, - заявив він.

За його словами, це величезна можливість для країн регіону, які мають довгу історію політичних та економічних відносин з Україною і мають великий досвід роботи з українським ринком.

За словами Науседи, для нинішнього литовського головування в Ініціативі трьох морів важливо допомогти Україні та Молдові в їхніх зусиллях щодо вступу до Європейського союзу.