Науседа на саміті Тримор'я: маємо відновити економіку України та зробити її кращою

Заходу необхідно говорити не тільки про відновлення зруйнованої війною економіки України, а й про те, щоб зробити її кращою.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Допомога у відновленні та реструктуризації економіки України - це важлива тема. Важливо не тільки відновити, а й зробити її кращою, - заявив він.
За його словами, це величезна можливість для країн регіону, які мають довгу історію політичних та економічних відносин з Україною і мають великий досвід роботи з українським ринком.
За словами Науседи, для нинішнього литовського головування в Ініціативі трьох морів важливо допомогти Україні та Молдові в їхніх зусиллях щодо вступу до Європейського союзу.
Литва є одним із найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство України у Євросоюзі та НАТО.
У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.
А на початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби із литовського бюджету виділять 2 млн євро.
Напередодні Київ відвідав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас і зустрівся із Зеленським.
Крім того, Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури.
Крім цього, 11 квітня Литва передала Україні нову партію військової допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.