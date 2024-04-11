Науседа на саммите Триморья: должны восстановить экономику Украины и сделать ее лучше

"Помощь в восстановлении и реструктуризации экономики Украины - это важная тема. Важно не только восстановить, но и сделать ее лучше, - заявил он.

По его словам, это огромная возможность для стран региона, которые имеют долгую историю политических и экономических отношений с Украиной и обладают большим опытом работы с украинским рынком.

По словам Науседы, для нынешнего литовского председательства в Инициативе трех морей важно помочь Украине и Молдове в их усилиях по вступлению в Европейский союз.