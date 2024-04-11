Науседа на саммите Триморья: должны восстановить экономику Украины и сделать ее лучше

Западу необходимо говорить не только о восстановлении разрушенной войной экономики Украины, но и о том, чтобы сделать ее лучше.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Помощь в восстановлении и реструктуризации экономики Украины - это важная тема. Важно не только восстановить, но и сделать ее лучше, - заявил он.
По его словам, это огромная возможность для стран региона, которые имеют долгую историю политических и экономических отношений с Украиной и обладают большим опытом работы с украинским рынком.
По словам Науседы, для нынешнего литовского председательства в Инициативе трех морей важно помочь Украине и Молдове в их усилиях по вступлению в Европейский союз.
Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.
В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитанас Науседа.
А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн. евро.
Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и встретился с Зеленским.
Кроме того, Литва предоставит Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Помимо этого 11 апреля Литва передала Украине новую партию военной помощи.
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