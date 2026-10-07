Науковці НАН долучаються до відновлення водойм у Києві: які локації і як планують очищати

У Києві стартували роботи з екологічного відновлення п'яти різних водойм. Науковий супровід забезпечують фахівці Інституту гідробіології Національної академії наук (НАН) України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що комунальне підприємство "Плесо" розпочало комплексні роботи з екологічного відновлення п'яти водойм у різних районах Києва.
Науковий супровід проєкту забезпечують спеціалісти Інституту гідробіології НАН України.
"Роботи передбачають не лише внесення біопрепаратів, а й наукове дослідження стану водойм до та після проведення заходів", - пояснили українцям.
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Основні цілі запланованого комплексу робіт:
До переліку водних об'єктів, які обрали для участі в проєкті, потрапили:
"Для нас важливо, щоб робота з водоймами базувалася на розумінні їх фактичного екологічного стану", - повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Павло Іванов.
Саме тому, за його словами, до проведення заходів залучені науковці, які:
"Це дасть змогу отримати дані про зміни, що відбулися, та оцінити ефективність проведених заходів", - пояснив посадовець.
У КМДА розповіли, що вибір водойм - пов'язаний з їх різними характеристиками:
"Таким чином, ефективність застосування біологічних засобів перевірятиметься на різних типах водних об'єктів. Від первинного дослідження - до оцінки результатів", - пояснили громадянам.
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У Департаменті КМДА розповіли, що всі роботи передбачають послідовне проведення досліджень і практичних заходів.
1-й етап - оцінка екологічного стану водойм.
Зазначається, що фахівці вже зібрали та проаналізували інформацію про стан водних об'єктів. Зокрема здійснили науковий відбір проб:
2-й етап - внесення біопрепаратів.
Уточнюється, що під час робіт застосовуються біологічні засоби для природного очищення та біодеструкції органічних забруднень водного середовища.
3-й етап - повторна комплексна оцінка екологічного стану водойм.
Йдеться про те, що після проведення заходів експерти ще раз зберуть і проаналізують дані про стан водних об'єктів.
Це дозволить:
"Ми розглядаємо ці роботи як екологічний послідовний процес: спочатку потрібно визначити стан водойми, провести необхідні заходи і після цього перевірити результат", - наголосив керівник КП "Плесо" Андрій Вагін.
Він додав, що саме тому важливий контрольний етап досліджень.
"Він допоможе зрозуміти, як змінився стан конкретної водойми після проведення робіт", - підсумував очільник комунального підприємства.
Насамкінець у КМДА зауважили, що про результати виконання робіт і дані контрольного наукового супроводу у КП "Плесо" повідомлять додатково.
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