Натяк агресору? Швеція російською мовою написала про унікальні військові навчання

Швеція провела унікальні військові навчання, в яких був задіяний навіть король Карл XVI Густав. Про результати навчань розповіли не тільки шведською, а й російською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу шведського уряду.
Під час навчань було змодельовано напружену ситуацію у сфері політики національної безпеки, в контексті чого порушували питання війни та військової загрози.
У навчаннях брали участь:
В уряді Швеції зазначили, що навчання такого масштабу і з таким спектром учасників відбувалися "вперше з часів 1990-х років".
"Навчання проводяться з ініціативи уряду. Важливо тренуватися разом, особливо з урахуванням поточної безпекової ситуації. Крок за кроком, навчання за навчанням, ми зміцнюємо систему загальної оборони Швеції та її готовність до опору", - зазначили в уряді.
Головна мета таких заходів - обговорення того, що в даній вигаданій ситуації було б потрібно для підтримки безпеки Швеції. Навчання були також спрямовані на зміцнення взаємодії між представниками різних структур.
Нагадаємо, на початку листопада в повітряному просторі Швеції помітили невідомі безпілотники.
Зокрема, вони пролітали біля аеропорту Гетеборг-Ландветтер. На цьому тлі аеропорт тимчасово закрили. Частину рейсів перенаправили в інші міста.
При цьому 27 вересня у Швеції невідомі безпілотники були помічені біля головної військово-морської бази.