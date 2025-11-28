UA

Натяк агресору? Швеція російською мовою написала про унікальні військові навчання

Фото: Карл XVI Густав, король Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція провела унікальні військові навчання, в яких був задіяний навіть король Карл XVI Густав. Про результати навчань розповіли не тільки шведською, а й російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Під час навчань було змодельовано напружену ситуацію у сфері політики національної безпеки, в контексті чого порушували питання війни та військової загрози.

У навчаннях брали участь:

  • король Швеції;
  • кронпринцеса Швеції;
  • депутати шведського парламенту;
  • Збройні сили Швеції;
  • Управління цивільної оборони та готовності.

В уряді Швеції зазначили, що навчання такого масштабу і з таким спектром учасників відбувалися "вперше з часів 1990-х років".

"Навчання проводяться з ініціативи уряду. Важливо тренуватися разом, особливо з урахуванням поточної безпекової ситуації. Крок за кроком, навчання за навчанням, ми зміцнюємо систему загальної оборони Швеції та її готовність до опору", - зазначили в уряді.

Головна мета таких заходів - обговорення того, що в даній вигаданій ситуації було б потрібно для підтримки безпеки Швеції. Навчання були також спрямовані на зміцнення взаємодії між представниками різних структур.

Інциденти з дронами у Швеції

Нагадаємо, на початку листопада в повітряному просторі Швеції помітили невідомі безпілотники.

Зокрема, вони пролітали біля аеропорту Гетеборг-Ландветтер. На цьому тлі аеропорт тимчасово закрили. Частину рейсів перенаправили в інші міста.

При цьому 27 вересня у Швеції невідомі безпілотники були помічені біля головної військово-морської бази.

