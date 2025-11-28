Намек агрессору? Швеция на русском языке написала об уникальных военных учениях

В ходе учений была смоделирована напряженная ситуация в сфере политики национальной безопасности, в контексте чего поднимались вопросы войны и военной угрозы.

В учениях участвовали:

король Швеции;

кронпринцесса Швеции;

депутаты шведского парламента;

Вооруженные силы Швеции;

Управление гражданской обороны и готовности.

В правительстве Швеции отметили, что учения подобного масштаба и с таким спектром участников проходили "впервые со времен 1990-х годов".

"Учения проводятся по инициативе правительства. Важно тренироваться вместе, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности. Шаг за шагом, учение за учением, мы укрепляем систему всеобщей обороны Швеции и ее готовность к сопротивлению", - отметили в правительстве.

Главная цель таких мероприятий - обсуждение того, что в данной вымышленной ситуации требовалось бы для поддержания безопасности Швеции. Учения были также направлены на укрепление взаимодействия между представителями разных структур.