Намек агрессору? Швеция на русском языке написала об уникальных военных учениях

Фото: Карл XVI Густав, король Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция провела уникальные военные учения, в которых был задействован даже король Карл XVI Густав. О результатах учений рассказали не только на шведском, но и на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

В ходе учений была смоделирована напряженная ситуация в сфере политики национальной безопасности, в контексте чего поднимались вопросы войны и военной угрозы.

В учениях участвовали:

  • король Швеции;
  • кронпринцесса Швеции;
  • депутаты шведского парламента;
  • Вооруженные силы Швеции;
  • Управление гражданской обороны и готовности. 

В правительстве Швеции отметили, что учения подобного масштаба и с таким спектром участников проходили "впервые со времен 1990-х годов".

"Учения проводятся по инициативе правительства. Важно тренироваться вместе, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности. Шаг за шагом, учение за учением, мы укрепляем систему всеобщей обороны Швеции и ее готовность к сопротивлению", - отметили в правительстве. 

Главная цель таких мероприятий - обсуждение того, что в данной вымышленной ситуации требовалось бы для поддержания безопасности Швеции. Учения были также направлены на укрепление взаимодействия между представителями разных структур.

Инциденты с дронами в Швеции

Напомним, в начале ноября в воздушном пространстве Швеции заметили неизвестные беспилотники.

В частности, они пролетали возле аэропорта Гетеборг-Ландветтер. На этом фоне аэропорт временно закрыли. Часть рейсов перенаправили в другие города.

При этом 27 сентября в Швеции неизвестные беспилотники были замечены возле главной военно-морской базы.

