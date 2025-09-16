Натуральність у моді: макіяж Скарлетт Йоханссон і Сідні Суїні з "Еммі" вже став трендом

Сідні Суїні: акцент на сяючу шкіру

Акторка з’явилася у яскравій червоній сукні з відкритим декольте, проте макіяж залишився стриманим.

Візажисти зробили ставку на бездоганний тон обличчя, делікатне контурингування й легкий рум’янець.

Сідні Суїні (фото: Getty Images)

Очі Сідні підкреслили нюдовими тінями та подовженими віями, а губи залишили у природній рожевій гамі.

У поєднанні з об’ємною укладкою у стилі old Hollywood look образ вийшов жіночним і сучасним водночас.

Скарлетт Йоханссон: елегантність у простоті

Скарлетт обрала лаконічну світлу сукню з відкритими плечима і зробила ставку на повну природність.

Її макіяж - це майже "чисте обличчя": прозора тональна основа, легкі хайлайтери для підсвічування скулив та внутрішніх куточків очей, нюдова помада та легкий відтінок тіней.

Образ виглядав неймовірно свіжо й водночас розкішно - саме завдяки мінімалізму.

Скарлетт Йоханссон​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Як повторити макіяж у домашніх умовах

Підготовка шкіри - зробіть легкий масаж та нанесіть зволожувальний крем, щоб обличчя мало сяйливий вигляд.

Тональна основа - оберіть легкий BB-крем або тон із напівпрозорим фінішем, щоб не перевантажувати шкіру.

Світлові акценти - хайлайтер нанесіть на верхні частини вилиць, над губою та у внутрішні куточки очей.

Очі - використайте тіні в бежево-рожевій або золотистій гамі, підкресліть вії тушшю з ефектом подовження.

Рум’яна - легкі кремові текстури у відтінку персика або рожевого додадуть свіжості.

Губи - нанесіть нюдову помаду або бальзам із легким відтінком.

Фінальний штрих - зафіксуйте все спреєм для стійкості та додайте легкі хвилі у волоссі для гармонії.

Ідеальний нюд - це не про відсутність макіяжу, а про грамотний баланс між доглянутою шкірою та ледь помітними акцентами.