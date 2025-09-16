Натуральность в моде: макияж Скарлетт Йоханссон и Сидни Суини из "Эмми" уже стал трендом

На церемонии "Эмми-2025" актрисы Сидни Суини и Скарлетт Йоханссон доказали: тренд на natural beauty уверенно вытесняет драматические smoky eyes и графические стрелки. Звезды выбрали легкий, почти незаметный макияж, который подчеркнул естественную красоту и гармонично дополнил их образы.
Как его повторить дома - узнайте в материале на РБК-Украина.
Актриса появилась в ярком красном платье с открытым декольте, однако макияж остался сдержанным.
Визажисты сделали ставку на безупречный тон лица, деликатное контурирование и легкий румянец.
Глаза Сидни подчеркнули нюдовыми тенями и удлиненными ресницами, а губы оставили в естественной розовой гамме.
В сочетании с объемной укладкой в стиле old Hollywood look образ получился женственным и современным одновременно.
Скарлетт выбрала лаконичное светлое платье с открытыми плечами и сделала ставку на полную естественность.
Ее макияж - это почти "чистое лицо": прозрачная тональная основа, легкие хайлайтеры для подсветки скул и внутренних уголков глаз, нюдовая помада и легкий оттенок теней.
Образ выглядел невероятно свежо и одновременно роскошно - именно благодаря минимализму.
Подготовка кожи - сделайте легкий массаж и нанесите увлажняющий крем, чтобы лицо выглядело сияющим.
Тональная основа - выберите легкий BB-крем или тон с полупрозрачным финишем, чтобы не перегружать кожу.
Световые акценты - хайлайтер нанесите на верхние части скул, над губой и во внутренние уголки глаз.
Глаза - используйте тени в бежево-розовой или золотистой гамме, подчеркните ресницы тушью с эффектом удлинения.
Румяна - легкие кремовые текстуры в оттенке персика или розового добавят свежести.
Губы - нанесите нюдовую помаду или бальзам с легким оттенком.
Финальный штрих - зафиксируйте все спреем для стойкости и добавьте легкие волны в волосах для гармонии.
Идеальный нюд - это не про отсутствие макияжа, а про грамотный баланс между ухоженной кожей и едва заметными акцентами.
