Натуральность в моде: макияж Скарлетт Йоханссон и Сидни Суини из "Эмми" уже стал трендом

Сидни Суини: акцент на сияющую кожу

Актриса появилась в ярком красном платье с открытым декольте, однако макияж остался сдержанным.

Визажисты сделали ставку на безупречный тон лица, деликатное контурирование и легкий румянец.

Сидни Суини (фото: Getty Images)

Глаза Сидни подчеркнули нюдовыми тенями и удлиненными ресницами, а губы оставили в естественной розовой гамме.

В сочетании с объемной укладкой в стиле old Hollywood look образ получился женственным и современным одновременно.

Скарлетт Йоханссон: элегантность в простоте

Скарлетт выбрала лаконичное светлое платье с открытыми плечами и сделала ставку на полную естественность.

Ее макияж - это почти "чистое лицо": прозрачная тональная основа, легкие хайлайтеры для подсветки скул и внутренних уголков глаз, нюдовая помада и легкий оттенок теней.

Образ выглядел невероятно свежо и одновременно роскошно - именно благодаря минимализму.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Как повторить макияж в домашних условиях

Подготовка кожи - сделайте легкий массаж и нанесите увлажняющий крем, чтобы лицо выглядело сияющим.

Тональная основа - выберите легкий BB-крем или тон с полупрозрачным финишем, чтобы не перегружать кожу.

Световые акценты - хайлайтер нанесите на верхние части скул, над губой и во внутренние уголки глаз.

Глаза - используйте тени в бежево-розовой или золотистой гамме, подчеркните ресницы тушью с эффектом удлинения.

Румяна - легкие кремовые текстуры в оттенке персика или розового добавят свежести.

Губы - нанесите нюдовую помаду или бальзам с легким оттенком.

Финальный штрих - зафиксируйте все спреем для стойкости и добавьте легкие волны в волосах для гармонии.

Идеальный нюд - это не про отсутствие макияжа, а про грамотный баланс между ухоженной кожей и едва заметными акцентами.