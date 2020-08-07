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Нацспілка журналістів відреагувала на затримання українців в Мінську

Мінськ, П'ятниця 07 серпня 2020 20:19
Нацспілка журналістів відреагувала на затримання українців в Мінську
Фото: Сергій Томіленко (facebook com sergiy tomilenko)
Автор: Дмитро Левицький

НСЖУ закликала Білорусь поважати права журналістів

Національна спілка журналістів України стурбована затриманням кореспондентів телеканалу "Настоящее Время" білоруською міліцією у Мінську. Білоруська влада має поважати права журналістів та засобів масової інформації.

Таку заяву зробив голова НСЖУ Сергій Томіленко на сторінці у Facebook.

"Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, та їх колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють перебіг виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу "НВ". Виконання професійних обов’язків - це не злочин, а норма", - наголосив він.

Крім того, НСЖУ проінформує Європейську федерацію журналістів та міжнародних партнерів про затримання знімальної групи телеканалу "Настоящее Время".

"Очікуємо на оперативну інформацію про долю наших колег і сподіваємося, що їх свободу не обмежуватимуть", - додав Томіленко.

Нагадаємо, сьогодні телеканал "Настоящее Время" повідомив про затримання своїх кореспондентів у Мінську. Напередодні телеканал висвітлював зірваний мітинг кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Серед затриманих українці - Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.

Зазначимо, у липні Лукашенко пригрозив видворенням з Білорусі іноземним ЗМІ; білоруський лідер погрожував агентствам BBC, "Свобода" та "Вільна Європа".

Крім того, нещодавно Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі, яку веде Захід, Україна або Росія.

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