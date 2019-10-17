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Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за интервью с Азаровым

Новости » Общество    17.10.2019 - 14:28
Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за интервью с Азаровым
Фото: Николай Азаров (РБК-Украина)

В высказываниях Азарова нашли признаки разжигания розни 

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Макси-ТВ", на базе которого вещает телеканал "Наш", из-за программы с экс-премьером времен Виктора Януковича Николаем Азаровым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Отметим, 5 октября в эфире канала "Наш" Дмитрий Гордон взял интервью у Азарова, который скрывается в РФ.

Сообщается, что регулятор во время мониторинга вещания телеканала зафиксировал признаки нарушения отдельных норм украинского законодательства относительно разжигания вражды, распространение необъективной информации и т.д. в высказываниях Азарова в интервью Гордону.

"Во время программы было распространено высказывание, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации". Также эта информация имела признаки нарушений абзацев третьего, четвертого и девятого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и пунктов а) и в) части первой статьи 59 указанного закона"- говорится в сообщении.

В связи с этим Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку телеканала, зафиксировать наличие этих нарушений и принять впоследствии соответствующее регуляторное решение.

Напомним, Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворять иск от пяти региональных компаний под эмблемой "112 Украина" о приостановлении действия решений Нацсовета касательно отмены лицензии телеканалов.

Также РБК-Украина сообщало, что Нацсовет через суд просит аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

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