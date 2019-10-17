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Нацрада перевірить телеканал "Наш" через інтерв'ю з Азаровим

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 14:28
Нацрада перевірить телеканал "Наш" через інтерв'ю з Азаровим
Фото: Микола Азаров (РБК-Україна)

У висловлюваннях Азарова знайшли ознаки розпалювання ворожнечі

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "Максі-ТВ", на базі якого мовить телеканал "Наш", через програму з екс-прем'єром часів Віктора Януковича Миколою Азаровим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Відзначимо, що 5 жовтня в ефірі каналу "Наш" Дмитро Гордон взяв інтерв'ю в Азарова, який ховається в РФ.

Повідомляється, що регулятор під час моніторингу мовлення телеканалу зафіксував ознаки порушення окремих норм українського законодавства щодо розпалювання ворожнечі, поширення необ'єктивної інформації і т. д. у висловлюваннях Азарова в інтерв'ю Гордону.

"Під час програми було поширено висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію". Також ця інформація мала ознаки порушень абзаців третього, четвертого та дев’ятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і пунктів а) та в) частини першої статті 59 зазначеного закону", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Нацрада ухвалила рішення провести позапланову перевірку телеканалу, зафіксувати наявність цих порушень і вжити згодом відповідне регуляторне рішення.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольняти позов від п'яти регіональних компаній під емблемою "112" про зупинення дії рішень Нацради щодо скасування ліцензії телеканалів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Нацрада через суд просить анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.

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