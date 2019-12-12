Нацсовет перенес сроки полного отключения аналогового ТВ

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Сроки отключения перенесены до лета 2020 года

В четверг, 12 декабря, Национальный совет по телерадиовещанию перенес сроки полного отключения аналогового телевидения до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Как сообщил секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко, до этой даты будут использовать аналоговый стандарт те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Россией - на севере и в Херсонской области на линии разграничения и временно оккупированных территориях.

Также стандарт будут использовать местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

"Регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании до лета имели возможность перейти на вещание в цифровом стандарте", - сказал Ильяшенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет планирует, что 80% территории аннексированного Крыма покроют украинским радиовещанием в 2020 году.

Также РБК-Украина писало, что 26 сентября Нацсовет отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.