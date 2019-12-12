Нацрада перенесла терміни повного відключення аналогового ТБ

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Терміни відключення перенесено до літа 2020 року

У четвер, 12 грудня, Національна рада з телерадіомовлення перенесла терміни повного відключення аналогового телебачення до 30 червня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Як повідомив секретар Нацради Олександр Ільяшенко, до цієї дати будуть використовувати аналоговий стандарт ті мовці, які працюють на територіях, що межують з Росією - на півночі та в Херсонській області на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях.

Також стандарт будуть використовувати місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення в цифрових мультиплексах.

"Регулятор очікує, що незабаром будуть прораховані ще вільні частоти для того, щоб охочі місцеві компанії до літа мали можливість перейти на мовлення в цифровому стандарті", - сказав Ільяшенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацрада планує, що 80% території анексованого Криму покриють українським радіомовленням у 2020 році.

Також РБК-Україна писало, що 26 вересня Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з рішенням, телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.