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В Киеве планируют покрыть 80% Крыма украинским радиовещанием

Новости » Политика     04.12.2019 - 16:37
В Киеве планируют покрыть 80% Крыма украинским радиовещанием
Иллюстративное фото (wikimapia)

Задачей на 2020 год является обеспечение сигналом больше чем 1,6 млн жителей Крыма

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания планирует, что 80% территории аннексированного Крыма покроют украинским радиовещанием в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Сообщается, что задачей на 2020 год является обеспечение сигналом больше чем 1,6 миллиона жителей Крыма.

"У нас запланирован второй шаг в 2020 году. Мы планируем увеличить количество радиостанций на средних волнах. Рассматриваются варианты вещания с Луча, Чаплинки, все возможности для этого есть. Хотим вернуть вещание Украинского радио, которое исчезло в 2019 году через финансовые трудности", - сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, увеличивая количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне, обеспечуется привлекательность этого диапазона, эффективность его слушания в Крыму.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Симферополе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку.

Как сообщало РБК-Украина, украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны аннексированного Крыма.

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Новости Украины Крымрадио
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