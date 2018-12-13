Нацсобрание отклонило предложение о вотуме недоверия правительству Франции

Фото: глава правительства Франции Эдуард Филипп (twitter.com/EPhilippePM)

В голосовании участвовали только 70 депутатов

В Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) отклонили предложение левых партий о вотуме недоверия правительству из-за продолжающихся в стране протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацсобрания.

В голосовании участвовали только 70 депутатов из 289 необходимых

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте Франции в четверг, 13 декабря, состоится голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Эдуара Филиппа.

Bloomberg писал, что голосование завершится в пользу правительства. У партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" 309 депутатов в 577-местной нижней палате парламента.

Отметим, что резидент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. В частности, во время своего обращения к жителям Франции Макрон высказался о протестных акциях против налогов на бензин.