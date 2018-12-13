Нацзбори відхилили пропозицію про вотум недовіри уряду Франції

Фото: глава уряду Франції Едуард Філіп (twitter.com/EPhilippePM)

У голосуванні брали участь тільки 70 депутатів

У національних зборах Франції (нижня палата парламенту) відхилили пропозицію лівих партій про вотум недовіри уряду через триваючі в країні протести "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацзборів.

У голосуванні брали участь тільки 70 депутатів з 289 необхідних

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті Франції в четвер, 13 грудня, відбудеться голосування про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Едуара Філіпа.

Bloomberg писав, що голосування завершиться на користь уряду. У партії президента Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка!" 309 депутатів у 577-місцевій нижній палаті парламенту.

Зазначимо, що резидент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні. Зокрема, під час свого звернення до жителів Франції Макрон висловився про протестні акції проти податків на бензин.